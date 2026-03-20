Xavi verrät: Laporta wollte Messi „Krieg erklären“

Mittlerweile sei alles wieder gut zwischen Messi und Xavi, nur zu Laporta wird der Argentinier wohl keine enge Freundschaft mehr aufbauen. Schließlich sei er der einzige Grund, wieso die sensationelle Rückkehr scheiterte, so Xavi: „Leo ist nicht zu Barca zurückgekehrt, weil der Präsident ihn nicht wollte – nicht wegen der Liga und auch nicht, weil Jorge Messi angeblich mehr Geld verlangt hätte. Das stimmt einfach nicht. Die Entscheidung lag beim Präsidenten und seinem Umfeld. Sie haben ihm ausrichten lassen, dass sie sich das nicht leisten könnten, dass er die volle Kontrolle behalten müsse.“