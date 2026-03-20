Neues Leitbild zum 40. Geburtstag der Grünen

Ihre Wurzeln liegen in den Protestbewegungen der 1970er- und 1980er-Jahre, etwa rund um die Besetzung der Hainburger Au. Doch schon damals ging es um mehr als Widerstand: „Es ging nicht nur um Protest, sondern um die Überzeugung: Österreich kann mehr“, so Gewessler. 1986 schafften die Grünen erstmals den Einzug in den Nationalrat – seit 2003 waren die Grünen auch in unterschiedlichen Landtagen und Landesregierungen vertreten. Aktuell befindet sich die Partei nur im Burgenland in einer Koalition. Der vorläufige Höhepunkt: 2020 der Einzug in die Bundesregierung: „Dort, wo Grüne mitentscheiden, passiert etwas“, ist sich Gewessler sicher.