So sieht es in russischen Fake-News-Fabriken aus

Ukrainer sollten demoralisiert werden

Die Fake-News-Fabriken wurden in den Städten Charkiw, Tscherkassy, Ternopil und im westukrainischen Verwaltungsbezirk Transkarpatien entdeckt. Genutzt wurden sie laut SSU, um mit Fake-Konten in sozialen Netzen demoralisierende Botschaften an die ukrainische Bevölkerung zu senden und sie mit Falschinformationen in Panik zu versetzen.