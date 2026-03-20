„Mit Toni hätte der LASK schon wieder Titel“

Wie ihre Freundschaft einst entstanden ist?

Herzog: „Naja, er ist ja ein bisserl älter als ich – das sieht man ja auch! 1988 in der Nationalmannschaft war mein erstes Länderspiel. Er war der einzige Legionär in einer Top-Liga, ich hab‘ extrem zu ihm aufgeschaut, zum Top-Torjäger. Aber als wir dann das erste Mal gemeinsam trainiert haben, hab ich mir gedacht: Naja, so gut ist er ja eigentlich gar net, des geht sich bei mir auch aus!“

Polster: „Es ist ständig hinter mir her gewackelt. Ich hab‘ mir gedacht okay, der kann viel von dir lernen, dann soll er ruhig. Irgendwann war’s mir wurscht, dass er mir immer nachgelaufen ist.“

Herzog: „Aufgabe beim Aufwärmen: Einen Purzelbaum schlagen und dann einen Sprint über zehn, fünfzehn Meter zum Trainer. Aber er hat ja keinen Purzelbaum können, das waren immer so seitliche Rollen! Purzelbaum nach hinten war sowieso unmöglich. Dann hat er dir beim Sprint den Ellbogen ins Gesicht gehaut und gesagt: ‘Ma, heit bin i wieder schnell‘!“

Polster: „Das ist alles einfach nur der Neid.“