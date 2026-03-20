ARD setzt Mross-Show „Immer wieder sonntags“ ab!

Der wahre Grund für das Aus

Hinter den Kulissen geht es vor allem ums Geld: Der Sender will sparen – und gleichzeitig stärker auf digitale Formate und ein jüngeres Publikum setzen. Für die traditionsreiche Schlagersendung bleibt da offenbar kein Platz mehr. Ein Nachfolgeformat ist aktuell nicht geplant.