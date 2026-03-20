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ARD setzt Mross-Show „Immer wieder sonntags“ ab!

Society International
20.03.2026 13:53
Stefan Mross in der ARD TV-Show ‘“mmer wieder sonntags“ im Europa-Park
Stefan Mross in der ARD TV-Show ‘“mmer wieder sonntags“ im Europa-Park(Bild: APA-Images / Action Press / Wehnert, Matthias)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schlager-Schocck! Die ARD setzt die Kultsendung „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross (50) ab!  Wie der SWR bestätigte, wird 2026 die letzte Saison der beliebten Show laufen. Danach ist endgültig Schluss.

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Ab dem 31. Mai gehen die finalen Live-Ausgaben auf Sendung. Insgesamt sind zwölf reguläre Shows geplant, dazu ein großes Finale Anfang September sowie eine Best-of-Ausgabe. Danach verschwindet das Format nach über 30 Jahren aus dem Programm.

Der wahre Grund für das Aus
Hinter den Kulissen geht es vor allem ums Geld: Der Sender will sparen – und gleichzeitig stärker auf digitale Formate und ein jüngeres Publikum setzen. Für die traditionsreiche Schlagersendung bleibt da offenbar kein Platz mehr. Ein Nachfolgeformat ist aktuell nicht geplant.

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Immer wieder Ärger um Mross
Ganz reibungslos lief es zuletzt ohnehin nicht mehr. Zwischen Stefan Mross und dem SWR soll es immer wieder geknirscht haben. Schlagzeilen machten unter anderem ein handfester Streit in einem Hotel sowie ein umstrittener TV-Moment, der für Kritik sorgte.

Trotzdem hielt der Sender lange an seinem Moderator fest – bis jetzt.

Bitter für die Fans
Seit Jahrzehnten gehörte „Immer wieder sonntags“ fest zum deutschen TV-Sommer. Woche für Woche schalteten Millionen ein, um Schlager, gute Laune und Live-Atmosphäre zu erleben. Jetzt ist klar: Diese Ära geht zu Ende.

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