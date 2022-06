KI „defalsif-AI“ soll Fake-News entlarven

Kein Technikwissen notwendig

Die Ergebnisse der Analyse werden in Form einer Webseite dargestellt. Dabei sei auf Einfachheit und Verständlichkeit geachtet worden, um die Anforderungen an die technische Expertise der Anwender zu minimieren. In einem ersten Schritt bekomme man komprimierte Resultate. Wer sich in einzelne Ergebnisse vertiefen will, könne aber auch Details aufrufen. Eine Herausforderung sei, die Benutzeroberfläche nicht zu überfrachten und gleichzeitig sehr transparent zu agieren. „Mit dem Ergebnis wird auch mitgeteilt, wie das Tool arbeitet, teilweise an welchen Daten es trainiert wurde und was man sich davon erwarten kann“, sagt Boyer.