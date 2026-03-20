Fahrer der Unglücks-Straßenbahn hat telefoniert

Nach dem schweren Unfall wurde spekuliert, dass er einen Schwächeanfall erlitten haben könnte, da er zuvor zum Beispiel eien Haltestelle missachtet hatte. Nun berichteten italienische Medien aber, dass der Straßenbahnfahrer telefoniert habe. Er sei zumindest zwölf Sekunden vor dem Unglück noch am Handy gewesen, möglicherweise auch länger. Auch die Anwältinnen und Anwälte des Mannes bestätigten ein Telefonat während er Fahrt. Ihnen nach hat er das letzte Gespräch aber eineinhalb Minuten vor dem Unglück beendet. Die Ermittlerinnen und Ermittler erhoffen sich nun genauen Aufschluss von einem Abgleich der Verbindungsdaten mit den Aufzeichnungen der Verkehrsbetriebe.