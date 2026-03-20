Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Tote in Mailand

Fahrer der Unglücks-Straßenbahn hat telefoniert

Ausland
20.03.2026 13:20
Am 27. Februar sind in Mailand zwei Männer bei einem Straßenbahn-Unglück ums Leben gekommen.
Am 27. Februar sind in Mailand zwei Männer bei einem Straßenbahn-Unglück ums Leben gekommen.(Bild: AP/Stefano Porta)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Straßenbahn-Unglück in Mailand mit zwei Toten richtet sich der Verdacht zunehmend gegen den Fahrer. Der 61-Jährige soll laut den Ermittlungen telefoniert haben und zwölf Sekunden vor dem Unfall noch am Handy gewesen sein. Zuvor hatte er bereits eine Haltestelle missachtet.

0 Kommentare

Wie berichtet, war die Straßenbahn am 27. Februar im Zentrum der italienischen Metropole gegen ein Gebäude geprallt. Eigentlich hätte sie an einer Kreuzung geradeaus fahren sollen, sie bog jedoch mit hoher Geschwindigkeit nach links ab und entgleiste. Zwei Männer im Alter von 49 und 59 Jahren kamen ums Leben. Mehr als 50 weitere Menschen wurden verletzt, darunter auch der Fahrer, der in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Nach dem schweren Unfall wurde spekuliert, dass er einen Schwächeanfall erlitten haben könnte, da er zuvor zum Beispiel eien Haltestelle missachtet hatte. Nun berichteten italienische Medien aber, dass der Straßenbahnfahrer telefoniert habe. Er sei zumindest zwölf Sekunden vor dem Unglück noch am Handy gewesen, möglicherweise auch länger. Auch die Anwältinnen und Anwälte des Mannes bestätigten ein Telefonat während er Fahrt. Ihnen nach hat er das letzte Gespräch aber eineinhalb Minuten vor dem Unglück beendet. Die Ermittlerinnen und Ermittler erhoffen sich nun genauen Aufschluss von einem Abgleich der Verbindungsdaten mit den Aufzeichnungen der Verkehrsbetriebe.

Lesen Sie auch:
Bei dem Unglück in Mailand ist auch ein Fußgänger ums Leben gekommen, der von der entgleisten ...
Fahrgäste eingeklemmt
Straßenbahn in Mailand entgleist – Tote, Verletzte
27.02.2026

Zunächst hatte der Straßenbahnfahrer selbst angegeben, sich unwohl gefühlt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
20.03.2026 13:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf