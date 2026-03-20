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Holen Sie sich einen Kaffeevollautomaten von Jura

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20.03.2026 14:00
Der Konsument und Stiftung Warentest Testsieger 2025, die E6 von Jura, ist in den Farben Piano ...
Der Konsument und Stiftung Warentest Testsieger 2025, die E6 von Jura, ist in den Farben Piano Black, Platin und Dark Inox erhältlich.(Bild: Jura)
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Der Osterhase bringt dieses Jahr vielleicht nicht nur Schokolade – sondern auch perfekten Kaffeegenuss! Gemeinsam mit JURA verlost die „Krone“ einen hochwertigen Jura E6 Kaffeevollautomaten für Espresso- und Cappuccino-Genuss auf Knopfdruck.

Die Jura E6 überzeugte kürzlich im großen Test von Konsument und Stiftung Warentest und landete auf Platz 1 unter elf getesteten Kaffeevollautomaten. Besonders die Qualität von Espresso und Cappuccino begeisterte die Experten: Drei Kaffee-Sommeliers bewerteten Aussehen, Geruch, Geschmack und Mundgefühl der Kaffeespezialitäten – mit hervorragendem Ergebnis.

Perfekter Cappuccino auf Knopfdruck 
Dank der innovativen Easy-Cappuccino-Funktion bereitet die Jura E6 besonders cremigen, feinporigen Milchschaum für Cappuccino und andere Kaffeespezialitäten zu. Der Professional Aroma Grinder sorgt für ein gleichmäßiges Mahlergebnis und volles Aroma in jeder Tasse.

(Bild: Jura)

Über das übersichtliche Farbdisplay lassen sich Kaffeespezialitäten einfach auf Knopfdruck zubereiten und individuell anpassen. Zudem ist der Vollautomat mit der Jura App J.O.E.® kompatibel – das ermöglicht die bequeme Zubereitung des Lieblingskaffees per Smartphone. Mit ihrem zeitlosen Design und edlen Chrom-Akzenten wird die Maschine außerdem zum stilvollen Blickfang in jeder Küche.

Mitmachen & gewinnen
Die „Krone“ verlost 1 x einen Jura E6 Kaffeevollautomaten in Piano Black im Wert von 879 Euro. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 27. März, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden sie hier

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