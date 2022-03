Propagandakrieg: Telegram als Fake-News-Schleuder

Der gefälschte Selenskyj-Account erreichte 20.000 Follower auf Telegram, bevor er abgeschaltet wurde. Eine Maßnahme, die die Betreiber viel zu selten nutzten, kritisieren Experten. Eine von ihnen ist Oleksandra Zechanowska von der Organisation Ukraine Crisis Media Center in Kiew. „Die Haftung war für Telegram schon immer ein Problem, weshalb es schon vor dem Krieg bei Rechtsextremisten und Terroristen in aller Welt so beliebt war“, sagt sie von ihrem Unterschlupf aus nahe der ukrainischen Hauptstadt.