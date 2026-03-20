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Baut sich Messi hier ein zweites Standbein auf?

Fußball International
20.03.2026 14:37
Lionel Messi tauchte im Musikvideo zum Song „Dos Amantes“ auf.
Lionel Messi tauchte im Musikvideo zum Song „Dos Amantes“ auf.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Patrick Smith, Youtube/TINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Argentiniens Fußballstar Lionel Messi geht unter die Schauspieler. Der Stürmer von Inter Miami spielt in dem neuen Musikvideo zum Song „Dos Amantes“ (Zwei Liebende) der argentinischen Sängerin Tini Stoessel mit. Die Musikerin ist mit Messis Teamkollegen aus der argentinischen Nationalmannschaft, Rodrigo de Paul, liiert, der in dem Clip ebenfalls auftaucht.

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Zu Beginn des Videos treffen die Gäste zu einem festlichen Essen in einer Wohnung ein, Messi bringt einen Beutel Eis für die Getränke mit. Dann nehmen alle an einer weiß gedeckten Tafel Platz, essen, trinken und feiern. Später wird noch getanzt, und Messi und De Paul kicken sich einen Fußball zu. Unlängst hatte Messi einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht und sein 900. Tor als Fußballprofi erzielt.

Die beiden Fußballer gelten als enge Freunde. De Paul ist seit Jahren in einer Beziehung mit Tini Stoessel, einer der bekanntesten Sängerinnen Argentiniens, die ihre Karriere einst bei Disney begann. Zuletzt gab es Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit von De Paul und Stoessel. In dem Video zu „Dos Amantes“ fragt die Moderatorin Susana Gimenez ganz direkt: „Und, wann ist die Hochzeit?“ Daraufhin schaut sich das Paar tief in die Augen und lacht.

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