Finanzstabilitätsrat für Kryptogeld-Regulierung

Bitcoin & Co. zuletzt dramatisch abgestürzt

Am Kryptomarkt war es zuletzt zu drastischen Verlusten gekommen. Die älteste und bekannteste Cyberdevise Bitcoin verlor seit einem Kurshöchststand von 69.000 Dollar (aktuell knapp 67.900 Euro) im November inzwischen rund 70 Prozent an Wert. Auch der Kurs der Cyberdvise Ethereum rauschte in den Keller. Im Mai verzeichnete auch der Stablecoin TerraUSD einen massiven Kursverfall. Kryptofirmen wie Celsius Network und Voyager Digital kamen in Folge der Turbulenzen erheblich unter Druck. Voyager Digital beantragte inzwischen in den USA Gläubigerschutz.