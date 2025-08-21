Trump schießt scharf gegen Vorgänger Biden

Trump In dem Posting stellt Trump allerdings einmal mehr unter Beweise, dass er es mit der Wahrheit nicht allzu genau nimmt. Seinem Vorgänger, dem Demokraten Joe Biden warf er vor, dieser sei „korrupt und grob inkompetent“ und habe die Ukraine „nicht zurückschlagen lassen, sondern nur verteidigen“. Das stimmt so jedoch nicht: Das ehemalige US-Staatsoberhaupt hatte am Ende seiner Amtszeit den Einsatz von US-Waffen mit großer Reichweite in der russischen Region Kursk erlaubt.