Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Kehrtwende?

Kiew könnte doch US-Langstreckenraketen erhalten

Außenpolitik
21.08.2025 17:09
US-Präsident Donald Trump könnte nach der Abfuhr des Kremls doch bereit sein, dem ukrainischen ...
US-Präsident Donald Trump könnte nach der Abfuhr des Kremls doch bereit sein, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Langstreckenwaffen zukommen zu lassen.(Bild: AP/Ben Curtis)

Der US-Präsident Donald Trump hatte nach den Gipfeltreffen mit seinen Amtskollegen aus der Ukraine und Russlands vermeintliche Verhandlungserfolge gefeiert. Doch nun stellt der Kreml klar, dass man von seiner Position kaum abgewichen sei. Daher schlägt Trump in sozialen Medien neue Töne an – und empfiehlt der Ukraine, russisches Territorium anzugreifen.

0 Kommentare

„Es ist sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Angreifers anzugreifen“, so Trump in einem Posting auf seiner eigenen Plattform Truth Social. Er zog dabei einen sportlichen Vergleich: „Das ist wie bei einer großartigen Sportmannschaft, die eine fantastische Verteidigung hat, aber keine Offensive spielen darf.“

Kreml will nichts von „Verhandlungsdurchbruch“ wissen
Diese Ansage kommt, nachdem bekannt wurde, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin weigert, an einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj teilzunehmen, das Trump als großen „Verhandlungsdurchbruch“ präsentiert hatte. Der russische Außenminister Sergej Lawrow dämpfte zuletzt jedoch nicht nur die Erwartungen an ein baldiges bilaterales Treffen, sondern erteilte auch den Aussichten auf eine Einigung über Sicherheitsgarantien für die Ukraine eine Absage. 

Das Posting des US-Präsidenten:

Das Posting Trumps könnte nun bedeuten, dass er doch dazu bereit sein könnte, Kiew Langstreckenraketen zu liefern – dies hatte er bis zuletzt ausgeschlossen. 

Trump schießt scharf gegen Vorgänger Biden
Trump In dem Posting stellt Trump allerdings einmal mehr unter Beweise, dass er es mit der Wahrheit nicht allzu genau nimmt. Seinem Vorgänger, dem Demokraten Joe Biden warf er vor, dieser sei „korrupt und grob inkompetent“ und habe die Ukraine „nicht zurückschlagen lassen, sondern nur verteidigen“. Das stimmt so jedoch nicht: Das ehemalige US-Staatsoberhaupt hatte am Ende seiner Amtszeit den Einsatz von US-Waffen mit großer Reichweite in der russischen Region Kursk erlaubt. 

Biden fürchtete direkten Konflikt mit Russland
Von Experten wurde jedoch kritisiert, dass dieser Schritt der USA zu spät gekommen sei. Zuvor hatte Biden befürchtet, dass die USA und andere NATO-Staaten in direkten Konflikt mit Russland geraten könnten, wenn westliche Waffen auch gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet eingesetzt werden. 

Lesen Sie auch:
Viele suchten in der Kiewer U-Bahn Schutz.
Ukraine-Krieg
Selenskyj über neue „irre Anti-Rekorde“ entsetzt
21.08.2025
Frieden mit Ukraine?
Europa zweifelt an Trumps Zuverlässigkeit
21.08.2025
Absurder Vorschlag
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
21.08.2025

Trump streut sich selbst Rosen
Am Ende seines Postings stellte Trump ihm schmeichelnde Behauptungen auf.  „Unabhängig davon ist dies ein Krieg, der NIEMALS stattgefunden hätte, wenn ich Präsident gewesen wäre – NULL CHANCE“, ist der US-Präsident überzeugt. Er beendet sein Posting mit einer mysteriösen Ankündigung: „Es stehen interessante Zeiten bevor“, meint er zu wissen, ohne näher darauf einzugehen, was er damit genau meint.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.159 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
208.899 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
148.577 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1518 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1293 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1059 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Außenpolitik
Neue Kehrtwende?
Kiew könnte doch US-Langstreckenraketen erhalten
„Raus da!“
Mailand: Meloni lässt linkes Jugendzentrum räumen
Wiederkehr zu krone.tv
„Extra bezahlt“: Junglehrer im Sommer in Klassen
„Digitaler Analphabet“
Ungarns Staatspräsident regt mit Posting auf
Einnahme von Gaza
Israel beginnt jetzt die nächste Phase im Krieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf