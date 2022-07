Bitcoin-Kurssturz reißt Kryptobank in den Abgrund

Die Kursturbulenzen bei Bitcoin & Co reißen mit Voyager Digital ein weiteres Unternehmen in den Abgrund. Die auf Kryptowährungskredite spezialisierte Bank beantragte in den USA Gläubigerschutz. Als Grund nannte Firmenchef Stephen Ehrlich den jüngsten Kursverfall der Cyberdevisen sowie der Ausfall von Kreditzahlungen des Hedgefonds Three Arrows.