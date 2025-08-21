Mailand: Meloni lässt linkes Jugendzentrum räumen

Meloni begrüßt Zwangsräumung

Nach mehreren gescheiterten Verhandlungen und der Weigerung der Leiter des Zentrums, das Gebäude zu räumen, wurde am Donnerstag ein gerichtliches Räumungsurteil durchgesetzt. Das Leoncavallo-Zentrum ist eines der bekanntesten sogenannten „sozialen Zentren“ in Italien, die häufig als selbstverwaltete Räume fungieren. Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni begrüßte die Zwangsräumung und betonte, dass es in einem Rechtsstaat keine „rechtsfreien Räume“ geben dürfe. Illegale Besetzungen seien ein Risiko für die öffentliche Sicherheit. Matteo Salvini, Vizepremier und Verkehrsminister, lobte die Räumung: „Endlich hat sich etwas geändert. Das Gesetz gilt für alle: Raus da!“