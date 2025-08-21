Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Red Bull Salzburg

50 Millionen Euro Plus – jetzt braucht‘s Neue!

Salzburg
21.08.2025 18:00
Oscar Gloukh und Dorgeles Nene spülten viel Geld in die Mannschaftskasse.
Oscar Gloukh und Dorgeles Nene spülten viel Geld in die Mannschaftskasse.(Bild: Tröster Andreas)

Mit Dorgeles Nene und Oscar Gloukh kamen dem FC Red Bull Salzburg die statistisch gesehen torgefährlichen Spieler der vergangenen Saison abhanden. Positiv: Der Rubel rollte, die Transfereinnahmen in diesem Sommer überstiegen die 60 Millionen Euro, der Transferüberschuss beträgt rund 50 Millionen. Nun ist die Zeit reif, um wieder in die Mannschaft zu investieren.

0 Kommentare

Durch die Abgänge von Dorgeles Nene, Oscar Gloukh, Amar Dedic, Sammy Baidoo, Ignace van der Brempt, Nicolas Capaldo, Lawrence Agyekum und Jonas Krumrey hat Österreichs Vizemeister Salzburg in diesem Sommer bereits mehr als 60 Millionen Euro an Transfereinnahmen generiert.

Lesen Sie auch:
Wer schießt die Tore für Red Bull Salzburg?
Nach Abgängen
Tor-Alarm bei Red Bull Salzburg! 42 Treffer fehlen
21.08.2025

Dem gegenüber stehen mehrere – deutlich kostengünstigere – Zugänge. Für Frans Krätzig, Anrie Chase, Kerim Alajbegovic, Jacob Rasmussen, Sota Kitano, den ablösefreien Stefan Lainer und die in dieser Saison für Liefering eingeplanten Miha Matjasec und Mayker Palacios mussten die Bullen-Bosse etwas mehr als zehn Millionen Euro hinblättern.

Pi mal Daumen ergibt das einen Transferüberschuss von 50 Millionen Euro! Ein Teil soll noch vor Ende der Transferperiode am 5. September in neues Personal investiert werden. Sportboss Rouven Schröder kündigte einen Offensivspieler an. Die „Krone“ wollte von Trainer Thomas Letsch wissen, welche Wünsche er hat?

Lesen Sie auch:
Mamadou Sangare bringt nicht nur Rapid, sondern auch Red Bull Salzburg gutes Geld ein.
Mamadou Sangare
Salzburg schneidet bei Rapid-Transfer kräftig mit
20.08.2025

„Wenn Spieler gehen, die entscheidenden Anteil an Toren haben, macht man sich Gedanken. Wir halten die Augen offen. Es gibt auch andere Bereiche, wo wir auf Kante genäht sind“, antwortete er. Speziell in der Defensive sei man „ein bisschen dünn aufgestellt“. Gut möglich, dass sich noch etwas tut. Letsch: „Bis Anfang September wird es für Rouven sicher nicht langweilig.“

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.324 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
209.398 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
149.679 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1518 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1297 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1138 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf