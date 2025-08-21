Neonazi ändert Geschlecht und kommt in Frauenzelle

Kommt Liebich ins Frauengefängnis?

Aufgrund ihrer neuen Geschlechts-Identität wird Marla Svenja Liebich in den Frauenknast der JVA Chemnitz überstellt. Ob sie dort bleiben darf, ist noch nicht sicher. Normalerweise erfolgt die Unterbringung nach dem im Personenstandsregister eingetragenen Geschlecht. Die endgültige Entscheidung liegt allerdings bei der Justizvollzugsanstalt selbst, schreibt die Fachzeitschrift „Legal Tribute Online“. Diese müsse prüfen, ob die Sicherheit der Gefangenen, als auch der anderen Insassinnen gewahrt werden kann.