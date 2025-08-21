Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hier im Video

Rapid-Fans verfolgen Györ-Hit von Hotel-Terrasse

Fußball International
21.08.2025 17:59

Schlau und gefinkelt! Einige Rapid-Fans haben sich im Vorfeld des Conference-League-Spiels bei ETO Györ im Hotel neben dem Stadion einquartiert. Damit haben sie wohl am Donnerstag die besten Plätze auf den Play-off-Kracher!

0 Kommentare

Ja, so ein Europacup-Abend muss gut vorbereitet sein, dachten sich einige Rapid-Anhänger und buchten sich in das Hotel im ETO Park von Györ ein. Der 4-Sterne-Komplex bildet die Südseite des Stadions – und bietet damit sowohl von den Zimmern, als auch von der Terrasse wunderbare Sicht auf das Spielfeld.

(Bild: Krone KREATIV/GEPA, krone.at)
Lesen Sie auch:
Rapid-Stürmer Janis Antiste
Conference League
Györi ETO gegen Rapid ab 19 Uhr LIVE
21.08.2025

Vorteil: Die gefinkelten Rapid-Fans ersparen sich die Eintrittskarte – und sie können das Spiel sogar während des Abendessens inklusive Getränkebegleitung verfolgen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.324 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
209.398 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
149.679 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1518 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1297 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1138 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Fußball International
Conference League
LIVE: Wolfsberger AC gegen Omonia Nikosia
Conference League
LIVE: So startet Rapid ins Play-off gegen Györ ETO
Hier im Video
Rapid-Fans verfolgen Györ-Hit von Hotel-Terrasse
Kreuzer unter Tränen:
„Ich wäre fast in die Leitplanke gefahren“
Ärgerlich für Kompany
Blinddarm-OP! Neuzugang fehlt Bayern zum Auftakt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf