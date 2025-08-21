Rapid-Fans verfolgen Györ-Hit von Hotel-Terrasse

LIVE: Wolfsberger AC gegen Omonia Nikosia
Conference League
Schlau und gefinkelt! Einige Rapid-Fans haben sich im Vorfeld des Conference-League-Spiels bei ETO Györ im Hotel neben dem Stadion einquartiert. Damit haben sie wohl am Donnerstag die besten Plätze auf den Play-off-Kracher!
Ja, so ein Europacup-Abend muss gut vorbereitet sein, dachten sich einige Rapid-Anhänger und buchten sich in das Hotel im ETO Park von Györ ein. Der 4-Sterne-Komplex bildet die Südseite des Stadions – und bietet damit sowohl von den Zimmern, als auch von der Terrasse wunderbare Sicht auf das Spielfeld.
Vorteil: Die gefinkelten Rapid-Fans ersparen sich die Eintrittskarte – und sie können das Spiel sogar während des Abendessens inklusive Getränkebegleitung verfolgen.
