EU will Krypto-Industrie ab 2023 strikt regulieren

Krypto-Markt ist bisher kaum reguliert

Kryptowährungen unterliegen gegenwärtig kaum Vorschriften. Insbesondere in den USA und Großbritannien gibt es trotz einer vergleichsweise weiten Verbreitung keine strengen Regeln. Der Zusammenbruch von Digitalwährungen wie TerraUSD hatte den Markt zuletzt wieder in die Schlagzeilen gebracht. Am Freitag lag der Kurs von Bitcoin bei rund 19.585 Dollar (18.855 Euro). Verglichen mit dem Jahreshoch von 48.234 Dollar im März hat sich der Kurs damit mehr als halbiert. Im vergangenen November war ein Bitcoin sogar noch mehr als 60.000 Dollar wert.