Quantenforschung mit neuem Teleskop am Hafelekar

Auf 2265 Metern Höhe entstand somit eine Schnittstelle zwischen Weltraum und Labor, in der Physiker sich der Erforschung weltraumgestützter Quantenkommunikation widmen können. Das Kernstück der Station ist ein Ritchey-Chrétien-Teleskop mit einem ein Meter großen Spiegel, das Signale von bestehenden und geplanten Quantensatelliten empfangen kann. Diese kreisen in 600 Kilometern Höhe um die Erde. Die Bauteile wiegen mehr als fünf Tonnen.