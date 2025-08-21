„Ich wäre fast in die Leitplanke gefahren“

Aus dem Nichts musste Geschäftsführer Oliver Kreuzer vor knapp zwei Jahren beim Karlsruher SC gehen. Nun spricht er über die schrecklichen Momente danach. Aber sehen und hören Sie selbst – oben im Video.
Mitten auf der Autobahn, am Weg nach Holland erfuhr Kreuzer von seiner überraschenden Entlassung beim KSC. „Wenn du bei einem Verein arbeitest und der Verein hat keinen Erfolg, dann ist er normal, dass irgendwann die Frage nach Trainer oder Sportchef gestellt wird. Aber bei uns lief es gut“, erinnert sich Kreuzer im Interview mit „Sport1“ zwei Jahre danach.
„Dann bekommst du aber plötzlich ein Mail vom Präsidenten, dass du raus bist. Ich bin in dem Moment fast in die Leitplanke gefahren“, so der ehemalige Bayern-Profi mit Tränen in den Augen.„Es gab dann auch keine Begründung oder ein klärendes Gespräch. Das war dann doch sehr enttäuschend.“
Nichtsdestotrotz würde der 59-jährige Deutsche sofort wieder ins Fußballgeschäft einsteigen – egal, ob als Trainer oder als Manager.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.