„Ich wäre fast in die Leitplanke gefahren“

Mitten auf der Autobahn, am Weg nach Holland erfuhr Kreuzer von seiner überraschenden Entlassung beim KSC. „Wenn du bei einem Verein arbeitest und der Verein hat keinen Erfolg, dann ist er normal, dass irgendwann die Frage nach Trainer oder Sportchef gestellt wird. Aber bei uns lief es gut“, erinnert sich Kreuzer im Interview mit „Sport1“ zwei Jahre danach.