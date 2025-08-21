Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kreuzer unter Tränen:

„Ich wäre fast in die Leitplanke gefahren“

Fußball International
21.08.2025 17:00

Aus dem Nichts musste Geschäftsführer Oliver Kreuzer vor knapp zwei Jahren beim Karlsruher SC gehen. Nun spricht er über die schrecklichen Momente danach. Aber sehen und hören Sie selbst – oben im Video.

0 Kommentare

Mitten auf der Autobahn, am Weg nach Holland erfuhr Kreuzer von seiner überraschenden Entlassung beim KSC. „Wenn du bei einem Verein arbeitest und der Verein hat keinen Erfolg, dann ist er normal, dass irgendwann die Frage nach Trainer oder Sportchef gestellt wird. Aber bei uns lief es gut“, erinnert sich Kreuzer im Interview mit „Sport1“ zwei Jahre danach.

„Dann bekommst du aber plötzlich ein Mail vom Präsidenten, dass du raus bist. Ich bin in dem Moment fast in die Leitplanke gefahren“, so der ehemalige Bayern-Profi mit Tränen in den Augen.„Es gab dann auch keine Begründung oder ein klärendes Gespräch. Das war dann doch sehr enttäuschend.“ 

(Bild: GEPA)

Nichtsdestotrotz würde der 59-jährige Deutsche sofort wieder ins Fußballgeschäft einsteigen – egal, ob als Trainer oder als Manager. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.159 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
208.899 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
148.577 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1518 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1293 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1059 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Fußball International
Kreuzer unter Tränen:
„Ich wäre fast in die Leitplanke gefahren“
Ärgerlich für Kompany
Blinddarm-OP! Neuzugang fehlt Bayern zum Auftakt
Champions League
Diese drei „Zwerge“ träumen vom Millionenregen
Klub postet Foto
Vandalismus! Böse Überraschung vor Quali-Match
Aufregung bei Bayern
Hoeneß, Wanner, Transfers: Rundumschlag von Eberl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf