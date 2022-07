Kryptowährung Ether soll umweltschonender werden

Kryptowährungen stehen wegen ihres massiven Energieverbrauchs und ihres großen CO2-Fußabdrucks seit Jahren in der Kritik. Mitten in den Turbulenzen am Kryptomarkt bereitet sich die Ethereum-Blockchain nun auf die Abkehr vom umweltschädlichen „Krypto-Mining“ vor. Ab Herbst soll sie nur noch einen Bruchteil des Stromverbrauchs benötigen.