Ärgerlich für Kompany

Blinddarm-OP! Neuzugang fehlt Bayern zum Auftakt

Deutsche Bundesliga
21.08.2025 16:05
Bayern-Trainer Vincent Kompany muss zum Auftakt auf Neuzugang Tom Bischof verzichten.
Bayern-Trainer Vincent Kompany muss zum Auftakt auf Neuzugang Tom Bischof verzichten.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Der FC Bayern muss seinen Saisonauftakt gegen RB Leipzig am Freitag (ab 20.30 Uhr) ohne Neuzugang Tom Bischof bestreiten. Der 20-Jährige fällt aufgrund einer Blinddarm-Operation aus, wie der Verein mitgeteilt hat. 

Damit geht Bayern-Trainer Vincent Kompany vor dem Leipzig-Spiel eine weitere Option im Mittelfeld verloren. Wie lange genau Bischof ausfällt, ist unterdessen noch nicht klar. Kurzfristig musste er sich einer Blinddarm-Operation unterziehen, gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Noch am Dienstag war der 20-Jährige beim Fotoshooting der Münchner für das Oktoberfest dabei. Auch den Triumph im Supercup gegen Stuttgart (2:1) am vergangenen Samstag durfte der Neuzugang aus Hoffenheim mit seinem Team feiern. Er wurde dabei kurz vor Schluss eingewechselt. 

