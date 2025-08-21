Blinddarm-OP! Neuzugang fehlt Bayern zum Auftakt

Der FC Bayern muss seinen Saisonauftakt gegen RB Leipzig am Freitag (ab 20.30 Uhr) ohne Neuzugang Tom Bischof bestreiten. Der 20-Jährige fällt aufgrund einer Blinddarm-Operation aus, wie der Verein mitgeteilt hat.
Damit geht Bayern-Trainer Vincent Kompany vor dem Leipzig-Spiel eine weitere Option im Mittelfeld verloren. Wie lange genau Bischof ausfällt, ist unterdessen noch nicht klar. Kurzfristig musste er sich einer Blinddarm-Operation unterziehen, gab der Verein am Donnerstag bekannt.
Noch am Dienstag war der 20-Jährige beim Fotoshooting der Münchner für das Oktoberfest dabei. Auch den Triumph im Supercup gegen Stuttgart (2:1) am vergangenen Samstag durfte der Neuzugang aus Hoffenheim mit seinem Team feiern. Er wurde dabei kurz vor Schluss eingewechselt.
