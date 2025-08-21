Vorteilswelt
Verführerisch!

Engel geben „very sexy“ Ausblick auf Dessous-Show

Star-Style
21.08.2025 17:00
Candice Swanepoel ist einer der Engel, der die neue „Very Sexy“-Kollektion von Victoria‘s Secret ...
Candice Swanepoel ist einer der Engel, der die neue „Very Sexy"-Kollektion von Victoria's Secret präsentiert.

Die große Fashion Show von Victoria‘s Secret wird auch 2025 wieder zurückkehren. Das gab das Dessous-Label bereits Ende Juli bekannt. Wie sexy sich die Model-Engel dann wohl am Laufsteg präsentieren werden, das lässt die neueste Kollektion bereits erahnen ...

Diese trägt nämlich nicht umsonst den klingenden Namen „Very Sexy“! Die neusten Designs von Victoria‘s Secret, die unter anderem von Topmodel Candice Swanepoel präsentiert werden, sind nämlich wahrlich atemberaubend.

Welchen „Lift Level“ hätten Sie gern?
Wie das Label erklärte, könne man beim Kauf der BHs zwischen fünf „Lift Levels“ wählen: von „Very Sexy Push-up“ über „Very Sexy Bombshell“ und „Very Sexy Lightly Lined Demi“ bis hin zu „Very Sexy So Obsessed Wireless“ und „Very Sexy Unlined Demi“. Je nachdem, für welches Modell man sich entscheidet, wird das Dekolleté mehr, weniger oder gar nicht gepusht.

Die neuesten BH-Modelle von Victoria‘s Secret gibt es in fünf verschiedenen „Lift Levels“.
Die neuesten BH-Modelle von Victoria's Secret gibt es in fünf verschiedenen „Lift Levels".
In der „Very Sexy“-Kollektion gibt es aber noch viele andere Stücke zu entdecken.
In der „Very Sexy"-Kollektion gibt es aber noch viele andere Stücke zu entdecken.
Candice Swanepoel macht in den Stücken der neuen Kollektion eine tolle Figur.
Candice Swanepoel macht in den Stücken der neuen Kollektion eine tolle Figur.

Natürlich gibt es auch sonst allerlei Schönes zu entdecken – etwa Strumpfbänder und passende Höschen.

Fashion Show kehrt zurück
Fans der großen Fashion Show von Victoria‘s Secret, die im letzten Jahr ihr großes Comeback feierte, dürften hier wohl schon mal gustieren. Denn dass es das eine oder andere heiße Modell bei der Dessous-Show in diesem Jahr zu sehen geben wird, ist anzunehmen.

Ob das Topmodel bei der Fashion Show in diesem Jahr dabei sein wird?
Ob das Topmodel bei der Fashion Show in diesem Jahr dabei sein wird?
Noch wurden keine Details zur Dessous-Show von Victoria‘s Secret bekannt gegeben.
Noch wurden keine Details zur Dessous-Show von Victoria's Secret bekannt gegeben.

Doch noch wird um die Laufsteg-Show ein großes Geheimnis gemacht. Wann und wo der Mega-Event stattfinden wird, wurde bislang ebenso wenig verraten, wie welche Beautys heuer in der Reizwäsche des US-Konzerns zu sehen sein wird.

Victoria’s-Secret-Versprechen gebrochen: Statt Dessous gab’s nur Frust!
Frust statt Dessous
Tyra Banks‘ „Engel-Karte“ wurde eiskalt abgelehnt!
30.07.2025

Anzunehmen ist allerdings, dass der Model-Starauflauf ähnlich groß sein wird, wie im letzten Jahr. Damals waren Schönheiten wie Gigi und Bella Hadid, Irina Shayk, Adriana Lima, Carla Bruni und Tyra Banks dabei.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
