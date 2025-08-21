Engel geben „very sexy“ Ausblick auf Dessous-Show

Die große Fashion Show von Victoria‘s Secret wird auch 2025 wieder zurückkehren. Das gab das Dessous-Label bereits Ende Juli bekannt. Wie sexy sich die Model-Engel dann wohl am Laufsteg präsentieren werden, das lässt die neueste Kollektion bereits erahnen ...
Diese trägt nämlich nicht umsonst den klingenden Namen „Very Sexy“! Die neusten Designs von Victoria‘s Secret, die unter anderem von Topmodel Candice Swanepoel präsentiert werden, sind nämlich wahrlich atemberaubend.
Welchen „Lift Level“ hätten Sie gern?
Wie das Label erklärte, könne man beim Kauf der BHs zwischen fünf „Lift Levels“ wählen: von „Very Sexy Push-up“ über „Very Sexy Bombshell“ und „Very Sexy Lightly Lined Demi“ bis hin zu „Very Sexy So Obsessed Wireless“ und „Very Sexy Unlined Demi“. Je nachdem, für welches Modell man sich entscheidet, wird das Dekolleté mehr, weniger oder gar nicht gepusht.
Natürlich gibt es auch sonst allerlei Schönes zu entdecken – etwa Strumpfbänder und passende Höschen.
Fashion Show kehrt zurück
Fans der großen Fashion Show von Victoria‘s Secret, die im letzten Jahr ihr großes Comeback feierte, dürften hier wohl schon mal gustieren. Denn dass es das eine oder andere heiße Modell bei der Dessous-Show in diesem Jahr zu sehen geben wird, ist anzunehmen.
Doch noch wird um die Laufsteg-Show ein großes Geheimnis gemacht. Wann und wo der Mega-Event stattfinden wird, wurde bislang ebenso wenig verraten, wie welche Beautys heuer in der Reizwäsche des US-Konzerns zu sehen sein wird.
Anzunehmen ist allerdings, dass der Model-Starauflauf ähnlich groß sein wird, wie im letzten Jahr. Damals waren Schönheiten wie Gigi und Bella Hadid, Irina Shayk, Adriana Lima, Carla Bruni und Tyra Banks dabei.
