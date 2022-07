Bitcoin-Crash lässt Mining-Industrie kollabieren

In den vergangenen Wochen wurden Entlassungswellen und Insolvenzen öffentlich. So feuert etwa die Wiener Krypto-Börse Bitpanda ein Viertel ihrer Belegschaft, auch beim US-Rivalen Coinbase müssen Hunderte Mitarbeiter gehen. Am Mittwoch meldete die Kryptobank Voyager Digital Insolvenz an, mit Three Arrows Capital ging kurz zuvor eine andere Kryptobank bankrott.