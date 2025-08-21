Hochgradig Pädophiler fasst nächste Haftstrafe aus

Flucht nach Vorarlberg

In der Hoffnung auf einen gemeinsamen Neuanfang zieht die Familie nach Vorarlberg, wo sie zurückgezogen lebt. „Zu meinem Schutz haben wir nie Einladungen von Nachbarsfamilien angenommen, und ich habe auch den Kontakt zu Kindern gemieden“, erzählt der Angeklagte in der Verhandlung. Seine Frau habe auch sein Computerverhalten kontrolliert. Als im Sommer vergangenen Jahres die Kripo wieder vor der Tür steht und eine Hausdurchsuchung durchführt, zeigt sich einmal mehr das Doppelleben des Pädophilen: Auf Festplatten und Computern stellen die Beamten Hunderte Fotos und Videos sicher, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen, wobei es sich bei den jüngsten Opfern um Babys handelt. Das Material hatte der Pädophile großteils aus dem Darknet heruntergeladen und sich darüber mit einem Gleichgesinnten im deutschen Isny ausgetauscht.