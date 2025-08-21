Tierleid am Bauernhof aus Überforderung

Vater und Sohn saßen am Mittwoch im Salzburger Landesgericht vor der Richterin. Der Vorwurf lautete Tierquälerei. Drei Rinder wurden am Bauernhof der Familie vernachlässigt – zwei mussten deshalb eingeschläfert werden. Der ältere Angeklagte im Anzug ging gebückt und langsam – und wirkte nicht fit genug für die Arbeit am Hof. Das betonte auch sein Verteidiger: „Er ist 82 Jahre alt, hat einen Herzschrittmacher und ist nicht in der Lage, die Rinder zu versorgen. Für das Ausmisten fehlt die Kraft.“ Das sagte der Senior auch und berichtete im tiefen Dialekt: „Sie haben nach der Kälberung nicht mehr aufstehen können. Dass es ihnen so schlecht ging, hab ich nicht wahrgenommen.“