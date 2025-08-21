„Paradox“: Messner rät zur Tötung von Wölfen

„Natur kann sich selbst regulieren“

„Die Widersprüchlichkeit in Messners Aussagen zeigt sich auch darin, dass er sagt, er liebe die Berge wegen ihrer unberührten Landschaften, aber gleichzeitig behauptet, dass diese ohne menschliches Eingreifen verfallen würden. Die Wahrheit ist: Die Natur kann sich bestens selbst regeln, und menschliche Aktivitäten sollten nicht immer Vorrang vor ihr haben“, erklärte der Tierschutzverband.