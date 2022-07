Dackel „Charly“ vermutlich aus Garten gestohlen

Familie Tschinder versteht die Welt nicht mehr. Seit Freitag wird fieberhaft nach ihrem vierbeinigen Liebling gesucht. Der kleine Dackel war am Freitag aus dem Garten in der Dammgasse in Klagenfurt verschwunden. „Er kann nur gestohlen worden sein. Wir suchen seit Tagen, auch Suchhunde wurden bereits eingesetzt. Wer bitte macht so etwas“, ist Frauchen Jana Tschinder samt Familie verzweifelt.