Vierbeiner spenden ihren Lebenssaft für Notfälle

Im besten Fall gibt es eine Konserve, wenn nicht, muss es schnell gehen. Wenn jemand seinen Hund oder seine Katze zum Blutspenden zur Verfügung stellt, wird das in die Datenbank aufgenommen. Kommt es zu einem Notfall, werden die Besitzer kontaktiert. „Wir schauen, wer am nächsten ist und zeitnah zu uns in die Klinik kommen kann, um zu helfen“, so Mikula.