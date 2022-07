Erkrankt: Bio-Linsen kosten Influencer ein Organ!

Daily Harvest hat sich auf die Direktvermarktung veganer Bio-Lebensmittel spezialisiert und liefert in den USA Kits, mit denen die Kundschaft sich in kurzer Zeit eine ausgewogene Mahlzeit zubereiten kann - so zumindest das über ein Influencer-Netzwerk vermittelte Werbeversprechen. Influencer hypten die Lebensmittel vom Direktvermarkter, das 2016 gegründete Start-up erhielt laut dem US-Sender CNN erst kürzlich eine Milliardenbewertung.