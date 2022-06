Alle wollen in die EU? Die Flops in Brüssel

Etliche Oststaaten drängen sich wie die Fahrgäste in der Straßenbahn zu den Stoßzeiten Richtung EU: Die Ukraine hat uns durch ihren Präsidenten täglich im TV daran erinnert, dass es höchste Zeit wäre, dieses riesige Land in die EU aufzunehmen. Dafür hat man jetzt die Tür geöffnet und das nächste Armenhaus in Europa, nämlich Moldau, dazugepackt. Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo müssen noch weiter vor der Tür bleiben.