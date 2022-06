Ein echter SuperVan: Fords 2000-PS-Elektro-Transit

Generation 4 ist voll unter Strom - und ein Österreicher

Der neue SuperVan wurde in Österreich auf die Räder gestellt, von Ford Performance mit STARD (Stohl Advanced Research and Development) rund um Rallye-As Manfred Stohl. Das Fahrwerk ist Rennsport pur, der Boden stammt aber vom Ford E-Transit Custom, verbunden mit einem Stahl-Spaceframe und einer Karosserie aus Verbundmaterial. Im Boden sitzt eine spezielle, flüssigkeitsgekühlte 50-kWh-Batterie, die sich in 45 Minuten an einem Schnelllader komplett aufladen lässt.