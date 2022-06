Flug-Frust | Volk verliert Geduld

Wirklich gute Monate haben die meisten Österreicher wirklich nicht hinter sich. Corona plagt uns mit kurzen Unterbrechungen schon seit fast zweieinhalb Jahren, später gesellte sich die Inflation dazu, die Preise von Energie, Lebensmitteln und vielem mehr explodieren lässt. Der erschreckende Ukraine-Krieg verschärfte die Situation zusätzlich. Da freut man sich auf ein paar Wochen unbeschwerten Urlaub - sofern man sich ihn überhaupt noch leisten kann. Und dann bleibt man schon am Abflughafen hängen, wie es etwa am Sonntag in Salzburg und Innsbruck Hunderten passiert ist. Charterflüge in die Ferien wurden dort kurzerhand gecancelt, die Urlauber standen teils mit Kind und Kegel verdattert daheim am Airport statt am Strand im Süden. Schuld am Dilemma: Es fehlt nach den Corona-Jahren, in denen viele Mitarbeiter in der Luft und am Boden abgebaut wurden, schlicht an Flug-Personal. Und so kommt es, je näher die Haupturlaubssaison rückt, zu immer chaotischeren Zuständen. Da wurde ein Koffer-Chaos in London-Heathrow ebenso gemeldet wie Streiks des Sicherheitspersonals in Brüssel. So titeln wir heute „Flug-Frust statt Urlaubs-Lust“. Und suchen weiter nach guten Nachrichten, die wir alle so gerne schreiben, hören und lesen würden!