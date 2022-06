Politiker-Watsche | Chancenlos

Chancenlos. Nein, es war trotz mit lautem Getöse vorgestellten Anti-Teuerungspakets keine gute Woche für die Regierung, finden mehr als drei Viertel in unserer aktuellen „Frage des Tages“. Nein, sie sind nicht repräsentativ, die „Fragen des Tages“, die wir via krone.at stellen. Aber sie messen das aktuelle Meinungsbild, dienen im Gesamtbild gut als Stimmungsbarometer. Und da zieht es sich wie ein roter Faden durch alle Antworten: So gut wie alles, was diese Regierung macht, kommt schlecht weg. Meist grottenschlecht.