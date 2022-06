Am Gashahn | Echte Schweinerei

Echte Schweinerei. Unterdessen geht in Österreich auch die Debatte um das Tierschutzpaket der türkis-grünen Regierung weiter. Es ist sowohl Tierschützern wie auch der Opposition viel zu wenig streng. Immer mehr in den Fokus gerät dabei die Rolle des ÖVP-Bauernbundes, der hier als besonderer Bremser gilt, auch wenn Bauernbund-Präsident Georg Strasser meint, man wolle eine Beschlussfassung der neuen Bestimmungen „für eine möglichst rasche Verbesserung des Tierwohls“. Dem verlängerten Tierleid in Österreich widmet sich heute auch Conny Bischofberger in ihrer Kolumne. Sie schreibt, dass von diesem Leid ein ganzes System profitiere: „Das beginnt bei Billigstfleisch aus ausländischen Tierfabriken und endet mit Rabattaktionen für Fleisch in heimischen Supermärkten. All das setzt Bauern massiv unter Druck. Strohhaltung rechnet sich nicht, so einfach ist das. Und die Politik hält ihrer Klientel die Stange.“ Und Bischofberger meint, es sei ein „grausames Geschäft, bei dem trotz üppigem Bio-Angebot noch immer genug Konsumenten mitspielen.“ Und das ist - nicht nur für unsere Kolumnistin „eine echte Schweinerei“.