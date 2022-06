Das sagt Michelle Hunziker zu den Liebesgerüchten

Seit ihrer Trennung von Tomaso Trussardi Anfang des Jahres ist Michelle Hunziker offiziell Single. Doch schon seit einigen Wochen kursieren Gerüchte über eine neue Liebe der sympathischen Moderatorin. Doch was ist dran an den Spekulationen, dass sich die 45-Jährige in einen sexy Chirurgen aus Italien verschaut haben soll? Jetzt nahm Hunziker erstmals dazu Stellung.