Schönste Bücher des Jahres 2021 ausgezeichnet

Die 15 Gewinner des Rennens um „Die schönsten Bücher Österreichs 2021“ stehen fest. Eine Fachjury kürte die Gewinner aus 170 Einreichungen. Sie wurden am Mittwoch in Wien von Sektionschef Jürgen Meindl und Hauptverbandspräsident Benedikt Föger im Palais Niederösterreich in Wien gewürdigt. Drei Werke sind in diesem Rahmen auch mit Staatspreisen in Höhe von je 3000 Euro bedacht worden.