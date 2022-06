Überschall-Jet „Stargazer“ soll Mach 9 erreichen

Das 15-köpfige Team um Ehepaar Duggleby arbeitet in Houston schon seit 2020 an dem Überschallflugzeug, auch eine Überschalldrohne ist in der Entwicklung. Von Investoren wurden rund 34 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Der Cheftechniker hofft, mit dem „Stargazer“-Jet in einem Jahrzehnt abheben zu können. Vorerst existiert das Flugzeug - siehe Video - aber nur als Konzept.