Ist Syrien schon bereit für Rückkehrer?

Das Land ist zerschunden, die Seele verletzt. Auf dem ungewöhnlichen Roadtrip von der Hauptstadt Damaskus geht es nach Aleppo in den hohen Norden des Landes. Vorbei an Idlib, der letzten Rebellen-Hochburg im Krieg. Die Straßenverhältnisse sind einigermaßen gut. Dort, wo noch vor kurzem die Frontlinie verlief und Tote in den Feldern lagen, ziehen Pistazien- und Olivenhaine vorbei. Dann kreuzen wieder komplett verwüstete Gebiete das Bild. Trümmerhaufen. Schutt. Müll.