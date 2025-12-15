Ist Syrien schon bereit für Rückkehrer?

Rund 13 Millionen flüchteten im Syrienkrieg. Etwa 100.000 leben in Österreich. Nach dem Regime-Sturz vor einem Jahr keimt vorsichtige Hoffnung. Die Caritas Salzburg hilft vor Ort. Aber ist das Land schon bereit für Rückkehrer, die nach Europa auswanderten? Ein „Krone“-Lokalaugenschein.
Das Land ist zerschunden, die Seele verletzt. Auf dem ungewöhnlichen Roadtrip von der Hauptstadt Damaskus geht es nach Aleppo in den hohen Norden des Landes. Vorbei an Idlib, der letzten Rebellen-Hochburg im Krieg. Die Straßenverhältnisse sind einigermaßen gut. Dort, wo noch vor kurzem die Frontlinie verlief und Tote in den Feldern lagen, ziehen Pistazien- und Olivenhaine vorbei. Dann kreuzen wieder komplett verwüstete Gebiete das Bild. Trümmerhaufen. Schutt. Müll.
