„LASK spielt ganz sicher um den Meistertitel mit“

Vorletzter der Bundesliga-Tabelle war der LASK noch am 5. Oktober unter Ex-Trainer Joao Sacramento gewesen! Nun überwintern die Schwarz-Weißen nach dem unglaublichen Lauf von sieben Siegen, einem Remis und keiner einzigen Niederlage unter Neo-Trainer Dietmar Kühbauer sensationell als Zweiter – und damit mitten in Österreichs Spitzenfeld! „Das hätte ich nicht gedacht, aber die Jungs haben das unglaublich gemacht, wir können stolz sein“, sagt der 54-Jährige, dessen Team unter den schwächelnden Top-Teams Salzburg und Sturm als absoluter Meister-Kandidat wahrgenommen wird.