„LASK spielt ganz sicher um den Meistertitel mit“

Salzburg besiegte am Sonntag den WAC 2:1, Sturm unterlag bei der Austria 1:3. Damit steht fest: Drei Punkte hinter Red Bull und noch vorm Meister aus Graz überwintert als Zweiter der LASK, der unter Didi Kühbauer zuletzt 22 (!) von 24 Punkten holte. Beim letzten „Opfers“ GAK ist man sicher, dass den Linzern heuer ganz Großes gelingen kann.
Vorletzter der Bundesliga-Tabelle war der LASK noch am 5. Oktober unter Ex-Trainer Joao Sacramento gewesen! Nun überwintern die Schwarz-Weißen nach dem unglaublichen Lauf von sieben Siegen, einem Remis und keiner einzigen Niederlage unter Neo-Trainer Dietmar Kühbauer sensationell als Zweiter – und damit mitten in Österreichs Spitzenfeld! „Das hätte ich nicht gedacht, aber die Jungs haben das unglaublich gemacht, wir können stolz sein“, sagt der 54-Jährige, dessen Team unter den schwächelnden Top-Teams Salzburg und Sturm als absoluter Meister-Kandidat wahrgenommen wird.
