Alzheimer: Den Verlauf der Krankheit verzögern

Frühe Diagnose ist wichtig

Die frühe Diagnose ist entscheidend für den Behandlungserfolg und muss in Zukunft noch mehr ein Augenmerk der behandelnden Ärzte und insbesondere auch der Bevölkerung sein, wie Dr. Zifko betont. „Diesbezüglich werden die in Zukunft zuverlässigen Bluttests, möglicherweise schon im Laufe des Jahres 2026 eine große Wende in der gesamten Diagnostik und vor allem in der Früherfassung von Demenzen und auch der Zuführung zu frühen Therapien möglich machen. Gerade die ausgezeichneten Ergebnisse der beiden neuen Medikamente im Frühstadium unterstützen alle Bemühungen für eine möglichst frühe Diagnose.“