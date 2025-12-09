Pensionist wechselt Tarif und soll 400 Euro zahlen
Böse Überraschung
Ein 69-Jähriger aus Kirchberg-Thening in Oberösterreich wollte den Handytarif seines Netzbetreibers wechseln, wurde in einem Shop falsch beraten. Wenig später flatterte ihm eine Rechnung von über 400 Euro ins Haus. Der Mann wandte sich an die „Krone“, die nachfragte, wie das sein kann.
Er wollte einfach nur seinen Handytarif wechseln, aber es wurde ein Hürdenlauf. Vor drei Jahren ist Hans C. (69) in Pension gegangen – der Mann hatte eine Firma und bei A1 einen entsprechenden Business-Tarif, und das schon über mehrere Jahrzehnte.
