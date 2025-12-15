Kritik an Werner: „Kein Selbstbedienungsladen!“

Turbulenter Herbst

Indes blickt die Austria auf einen turbulenten Herbst zurück. Nach dem Horrorstart mit einem Remis und drei Pleiten in Folge war man Vorletzter. Trainer Stephan Helm stand vor dem Aus. Dann der Knaller: Werner trat als Sportvorstand zurück. Daraufhin folgten auch durch verstärkten Fokus auf die Defensive vier Siege in Serie, darunter das 3:1 im Derby bei Rapid. Mit Talenten wie Sanel Saljic und Dejan Radonjic.