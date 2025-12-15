Vorteilswelt
Fans erneut in Rage

Kritik an Werner: „Kein Selbstbedienungsladen!“

Bundesliga
15.12.2025 07:16
Jürgen Werner
Jürgen Werner(Bild: GEPA)

Trotz des 3:1-Erfolgs gegen Sturm Graz gab es von den Austria-Fans scharfe Kritik an Ex-Sportvorstand Jürgen Werner.

Nach 75 Minuten wurde es auf der Ost-Tribüne ungemütlich. „Oh, Jürgen Werner raus, Jürgen Werner raus.“ Und ein Spruchband: „WTF: Die Austria ist kein Selbstbedienungsladen – Werner, welchen Preis bist du bereit zu zahlen?“

Hintergrund ist Austrias Investorengruppe WTF um Ex-Sportvorstand Werner, die den Deutschen Tomas Zorn, der schon mit Teamchef Ralf Rangnick zusammenarbeitete, als seinen Nachfolger möchte. Diesen Freitag steigt die Generalversammlung der Viola Investment GmbH. Die Austria hat bei der Bestellung des neuen Machers nur ein Vetorecht. Offenbar dürfte der „Werner-Kreis“ Druck ausüben. Das brachte die Fans erneut in Rage.

Turbulenter Herbst
Indes blickt die Austria auf einen turbulenten Herbst zurück. Nach dem Horrorstart mit einem Remis und drei Pleiten in Folge war man Vorletzter. Trainer Stephan Helm stand vor dem Aus. Dann der Knaller: Werner trat als Sportvorstand zurück. Daraufhin folgten auch durch verstärkten Fokus auf die Defensive vier Siege in Serie, darunter das 3:1 im Derby bei Rapid. Mit Talenten wie Sanel Saljic und Dejan Radonjic.

Seit Oktober wechselten sich bei Violett – samt Verletzungssorgen – Niederlagen und Siege ab. Dazu übernahm Michi Wagner statt Manuel Ortlechner als Sportdirektor. Gestern gab’s den erfolgreichen Jahresabschluss. Und massive Kritik an Werner ...

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
