Kritik an Werner: „Kein Selbstbedienungsladen!“

Trotz des 3:1-Erfolgs gegen Sturm Graz gab es von den Austria-Fans scharfe Kritik an Ex-Sportvorstand Jürgen Werner.
Nach 75 Minuten wurde es auf der Ost-Tribüne ungemütlich. „Oh, Jürgen Werner raus, Jürgen Werner raus.“ Und ein Spruchband: „WTF: Die Austria ist kein Selbstbedienungsladen – Werner, welchen Preis bist du bereit zu zahlen?“
Hintergrund ist Austrias Investorengruppe WTF um Ex-Sportvorstand Werner, die den Deutschen Tomas Zorn, der schon mit Teamchef Ralf Rangnick zusammenarbeitete, als seinen Nachfolger möchte. Diesen Freitag steigt die Generalversammlung der Viola Investment GmbH. Die Austria hat bei der Bestellung des neuen Machers nur ein Vetorecht. Offenbar dürfte der „Werner-Kreis“ Druck ausüben. Das brachte die Fans erneut in Rage.
Turbulenter Herbst
Indes blickt die Austria auf einen turbulenten Herbst zurück. Nach dem Horrorstart mit einem Remis und drei Pleiten in Folge war man Vorletzter. Trainer Stephan Helm stand vor dem Aus. Dann der Knaller: Werner trat als Sportvorstand zurück. Daraufhin folgten auch durch verstärkten Fokus auf die Defensive vier Siege in Serie, darunter das 3:1 im Derby bei Rapid. Mit Talenten wie Sanel Saljic und Dejan Radonjic.
Seit Oktober wechselten sich bei Violett – samt Verletzungssorgen – Niederlagen und Siege ab. Dazu übernahm Michi Wagner statt Manuel Ortlechner als Sportdirektor. Gestern gab’s den erfolgreichen Jahresabschluss. Und massive Kritik an Werner ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.