15. Dezember: „Kitz-Krone“-Haus plus extra Goodies

Ski Alpin
15.12.2025 08:00

Tag 15 des „sportkrone.at“-Adventkalenders! Heute verlosen wir wieder ein ganz besonderes Package: Hinter dem 15. Türchen verstecken sich zwei Tickets für den Super-G in Kitzbühel am 23.01.2026 inklusive Eintritt ins „Krone“-Weltcup-Haus und ein signiertes Startnummernleibchen von Katharina Liensberger getragen im Riesenslalom von Copper Mountain! 🎁Wie Sie gewinnen könnenn – ganz einfach: Folge Sie uns auf Instagram, Liken Sie den Beitrag und Markieren Sie drei Personen, denen Sie diesen Gewinn ebenso gönnen. Wir wünschen ihnen viel Glück. Die Gewinner werden per Zufallsgenerator gezogen.

0 Kommentare
