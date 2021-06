Bald fliegen Passagiere wieder mit Überschall

Ticket ab 5000 Euro

Mit 1,7 Mach (also mehr als 2000 km/h) ist der Jet die schnellste Passagiermaschine der Welt - doppelt so schnell wie die aktuellen Flugzeuge. Die Strecke von London nach New York schafft er in nur dreieinhalb Stunden. Ein Ticket für Hin- und Rückflug soll 5000 Euro kosten. Mit der Concorde kosteten die Vergleichsflüge Paris-New York zuletzt 9000 Euro.

Beim Concorde-Absturz am 25. Juli 2000 bei Paris starben alle 109 Insassen.