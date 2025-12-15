Mutter des Attentäters: „Er ist ein guter Junge“

„Jeder würde sich Sohn wie ihn wünschen“

Verena Akram gab sich auch überzeugt davon, dass sein Sohn in keine extremistische oder gewalttätige Aktivitäten involviert sein könne. „Er hat nicht einmal eine Waffe“. „Jeder würde sich einen Sohn wie ihn wünschen. Er ist ein guter Junge“, betonte sie gegenüber „The Age“. Doch das dürfte nur die eine Seite des jungen Mannes gewesen sein. Denn die Mutter gab auch zu, dass sich der 24-Jährige seit seiner Entlassung vor einigen Monaten viel mehr Zeit im Internet verbracht habe.