Abrissbescheid zerstört Weihnachtsfest der Pächter

Abrissbescheid in Vorweihnachtszeit

Jetzt der endgültige Paukenschlag: Der Abrissbescheid wurde am 9. Dezember 2025 erlassen. Die Rechtsmittelfrist endet ausgerechnet am 29. Dezember. Rechtlich sehen sich die Betroffenen nicht chancenlos. Staranwalt Dr. Alfred Boran wird Berufung einlegen. Er spricht von einem fragwürdigen und angesichts der Fristen perfiden Vorgehen: „Das grenzt an soziale Kälte. Jahrzehntelang gewachsene Strukturen einfach wegzureißen, ist herzlos. Nach 33 Jahren hätte man auch ein paar Tage nach dem Fest zuwarten können.“