Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frust in Kleingärten

Abrissbescheid zerstört Weihnachtsfest der Pächter

Niederösterreich
15.12.2025 06:45
Davor fürchten sich die Pächter der Kleingartensiedlung – dass bald die Bagger auffahren.
Davor fürchten sich die Pächter der Kleingartensiedlung – dass bald die Bagger auffahren.(Bild: Kalinovsky Dmitry,+375297500400)

Durch den herzlosen Abrissbescheid des Ortschefs – zugestellt just am Höhepunkt der besinnlichen Adventzeit – verlieren 21 Pächter in Bad Vöslau ihr grünes Paradies!

0 Kommentare

Liebevoll, mit Hingabe und oft mit bloßen Händen pflegen die Kleingärtner in der Kanalgasse auch jetzt im Winter ihre kleinen Oasen. Auf etwas weniger als einem Hektar ist über Jahrzehnte ein Paradies gewachsen – nicht nur aus Rosen, Paradeisern und Obstbäumen, sondern aus Erinnerungen, Familiengeschichten und Nachbarschaft.

Seit Jahrzehnten wird hier gegärtnert
Die Pomonia-Siedlung in Bad Vöslau ist für ihre Pächter weit mehr als ein Stück Grün. Sie ist Rückzugsort, Treffpunkt, grüne Lunge und Heimat zugleich. Entstanden 1975, wird hier in manchen Familien bereits in dritter oder vierter Generation gegärtnert. Während rundherum Autobahn, Gewerbegebiete und Wohnsiedlungen aus dem Boden schossen, wurden die Gärten jahrzehntelang geduldet.

Anwalt Boran und „Krone“-Redakteur Perry (re.) im Herbst bei einem Lokalaugenschein mit den ...
Anwalt Boran und „Krone“-Redakteur Perry (re.) im Herbst bei einem Lokalaugenschein mit den aufgebrachten Kleingartenpächtern.(Bild: Reinhard Judt)

Umwidmung ohne die Pächter
Doch 2018 kam die kalte Dusche: Das Grundstück wurde plötzlich zu Bauland umgewidmet – ohne Einbindung der Pächter. Seitdem kämpfen die Kleingärtner um ihr „Paradies“, legten sogar einen professionellen Parzellierungsplan vor. Vergeblich. Die Gemeinde bleibt beinhart.

Zitat Icon

Unsere Gärten sind keine Aktennummern. Hier wachsen nicht nur Blumen, sondern Erinnerungen. Diese sterben per Bescheid.

Kleingärtnerin Conny Ebner

Abrissbescheid in Vorweihnachtszeit
Jetzt der endgültige Paukenschlag: Der Abrissbescheid wurde am 9. Dezember 2025 erlassen. Die Rechtsmittelfrist endet ausgerechnet am 29. Dezember. Rechtlich sehen sich die Betroffenen nicht chancenlos. Staranwalt Dr. Alfred Boran wird Berufung einlegen. Er spricht von einem fragwürdigen und angesichts der Fristen perfiden Vorgehen: „Das grenzt an soziale Kälte. Jahrzehntelang gewachsene Strukturen einfach wegzureißen, ist herzlos. Nach 33 Jahren hätte man auch ein paar Tage nach dem Fest zuwarten können.“

De verzweifelten Pächter – hier bei eine Protestversammlung im Herbst – hoffen jetzt auf die ...
De verzweifelten Pächter – hier bei eine Protestversammlung im Herbst – hoffen jetzt auf die Berufung gegen den Bescheid.(Bild: Reinhard Judt)

„Siedlung ohne rechtlichen Status“
Ortschef Christian Flammer verteidigt den Schritt. Die Anlage sei Anfang der 1990er-Jahre auf Grünland errichtet worden, das als Betriebsgebiet vorgesehen sei. „Die Häuschen dort haben keinen rechtlichen Status. Eine Umwidmung ist laut Land nicht möglich, da sie illegale Bauten legalisieren würde.“

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
164.951 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
114.911 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
107.557 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf