Verletzte Studenten per Trage aus Bergnot gerettet

Nach der großangelegten Suchaktion nach einem 71-jährigen Steirer am Samstag gab's für die steirische Bergrettung auch am Sonntag einen Großeinsatz: In den Eisenerzer Alpen geriet eine sechsköpfige Studentengruppe in Bergnot und konnte erst am Abend gerettet werden.
Eine sechsköpfige Studentengruppe (vier Jordanier, ein Spanier, ein Finne) brach Sonntagfrüh zu einer Bergtour in den Eisenerzer Alpen auf. Das Ziel der Gruppe war das mehr als 2200 Meter hohe Gößeck. Doch schon beim Aufstieg klagte ein Mitglied über Übel- und Müdigkeit – der Anstieg wurde dennoch fortgesetzt, da man unbedingt den Gipfel erreichen wollte.
Dieser wurde kurz nach 15 Uhr auch tatsächlich erreicht. Doch dann wurde der Abstieg zunächst nicht gefunden. Ein Gruppenmitglied erlitt schließlich einen Schwächeanfall und verlor sogar kurzzeitig das Bewusstsein, ein anderer junger Mann (das Alter der Gruppe betrug zwischen 21 und 24 Jahre) klagte über starke Schmerzen im Bein.
Letztlich setzte die Gruppe einen Notruf ab. Einsatzkräfte der Polizei sowie der Bergrettung Trofaiach und Mautern fanden das Sextett nahe der Mochlerhütte. Die beiden Verletzten wurden mit der Trage ins Tal getragen und ins LKH Leoben gebracht, der Rest konnte selbstständig absteigen.
