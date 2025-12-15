Verletzte Studenten per Trage aus Bergnot gerettet

Eine sechsköpfige Studentengruppe (vier Jordanier, ein Spanier, ein Finne) brach Sonntagfrüh zu einer Bergtour in den Eisenerzer Alpen auf. Das Ziel der Gruppe war das mehr als 2200 Meter hohe Gößeck. Doch schon beim Aufstieg klagte ein Mitglied über Übel- und Müdigkeit – der Anstieg wurde dennoch fortgesetzt, da man unbedingt den Gipfel erreichen wollte.