US-Airline bestellt 15 Überschallflugzeuge

Das Modell „Overture“ von Boom Supersonic kann mit 1,7-facher Schallgeschwindigkeit fliegen und damit doppelt so schnell wie die derzeit schnellsten Linienmaschinen. Man werde die Flugzeuge kaufen, sobald sie „die anspruchsvollen Sicherheits-, Betriebs- und Nachhaltigkeitsanforderungen von United Airlines erfüllen“, heißt es in einer Presseaussendung der amerikanischen Airline. 2029 soll der reguläre Flugverkehr aufgenommen werden. Die Reisezeit von Frankfurt nach New York würde laut United Airlines auf etwa vier Stunden sinken.