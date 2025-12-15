Pump, Hoffnung und Trallala

Nach dem Schlaubi-Trick heißt es für Kanzler, Wirtschafts- und Finanzminister allerdings: Vorsicht! Nicht, dass es ihnen noch geht wie gewissen Bankkunden, die nach einem Konsumrausch treuherzig um einen Überbrückungskredit ansuchen. Die hohen Zinsen werden dann in der ersten Erleichterung zukunftsvergessen in Kauf genommen. Derartige Kunden träumen oft von Mehreinnahmen oder einem Lottosechser im nächsten Jahr. Sie glauben daher, sie müssten auch nicht viel an ihrem gewohnten Lebensstil ändern.